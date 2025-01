Über die Kahlschläge im Liebes- und Eheleben

Vor acht Jahren erschien eine Novelle mit dem Titel "Gemischter Satz", kein Fachbuch für Weinfreunde, sondern Ausnüchterungsprosa für Liebestrunkene. Die in Vöcklabruck geborene, aber weitgereiste Autorin Daniela Emminger erzählte darin von einer bizarren Liebe, die lautstark "Aufhören!" schreit, aber nicht und nicht zu Ende gehen will. In gewisser Weise macht Emminger mit ihrer neuen Erzählung "Fuck.