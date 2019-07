Über die Finsternis der Herzen

Spätestens seit seiner Teilnahme am Bachmann-Wettbewerb 2011 ist der deutsche Autor Gunther Geltinger (geboren 1974) auch in der österreichischen Literaturszene bekannt. Bekannt als radikaler Autor, aber nicht im Sinne vordergründiger Provokation. Vielmehr geht Geltingers Sprache an die existenzielle Wurzel, ohne Sensationsgeilheit, aber tabulos.

In seinem Debütroman "Mensch Engel" schickte er die Leser in die Erlebniswelt eines Borderliners, in "Moor" sezierte er eine abgründige Mutter-Sohn-Beziehung, und im neuen Roman erzählt er von einem schwulen Paar, das seine besseren Beziehungszeiten hinter sich hat und auf dem Höhepunkt der Krise durch eine Südafrikareise die Dinge wieder ins Lot bringen möchte.

Sexuelle Abenteuer sind erlaubt

Vinz und Alexander sind seit zwanzig Jahren zusammen. Als eine gewisse Fadesse in ihr Leben einzog, gestatteten sie sich sexuelle Abenteuer, die allerdings nie zu Liebesbeziehungen werden durften. Diese Abmachung erweist sich als unhaltbar, als Vinz Manuel begegnet. Die Afrikareise soll ein klares Signal für den Langzeitpartner Alexander sein, aber so einfach wird man eine starke Liebe nicht los. Und es scheint so, als hätte auch Südafrika etwas Besseres zu tun, als die brüchige Liebe von Alexander und Vinz zu kitten. Gunther Geltinger arbeitet gerne und überzeugend mit Natur- und Raumsymbolen.

Man fühlt sich beim Lesen von "Benzin" nicht nur an "Heart of Darkness" erinnert, Geltinger bezieht sich einmal explizit auf den Romantitel von Joseph Conrad. Vinz und Alexander verursachen einen Unfall, nehmen den verletzten Unami mit, einen jungen Schwarzen, und geraten dadurch auf eine Irrfahrt, in der das Beklemmende und Bedrohliche immer mehr Macht über ihr Leben bekommen. Undurchschaubare Menschen, seltsame Gerüche, Armut, Krankheit. Vertrauen, Sicherheit und Selbstverständlichkeit gehen verloren. Vielleicht ist alles nur eine Geschichte. Vinz ist nämlich Schriftsteller und sieht das Erlebte auch als Romanstoff.

Was ist Realität? Was ist literarische Modellierung? Auch die Leser können sich nicht sicher fühlen. Gunther Geltingers Prosa ist inhaltliche wie sprachliche Herausforderung, und manchmal wünscht man sich etwas weniger epische Breite. Aber insgesamt ist ihm mit "Benzin" ein Roman gelungen, der sich von den glatten Gefälligkeiten des Mainstreams grandios abhebt.