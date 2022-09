Was wir suchen, sind gute Geschichten, die man so im Fernsehen nicht sieht", umschreibt Christian Gaigg die Mission des Internationalen "Festival of Nations". Rund 5000 Kurzfilme sind im vergangenen Festivaljahrhundert über die Leinwand geflimmert. Zum 50-jährigen Jubiläum warten auf die Besucher 88 Filme in 15 Blöcken verschiedener Genres aus den Kategorien Fiktion, Animation und Dokumentation und "ein kleinerer experimenteller Bereich" zwischen ein und 30 Minuten Länge, die dazu einladen,