"Twin Peaks": Sängerin Julee Cruise gestorben

Cruise erzielte ihre größten Erfolge mit Musik, die sie für David Lynchs Filme beisteuerte. Die 1956 in Iowa geborene Musikerin begann ihre Zusammenarbeit mit dem Regisseur 1986 für dessen Film "Blue Velvet". 1990 spielte sie in Lynchs Avantgarde-Theaterstück "Industrial Symphony No. 1" an der Seite von Nicolas Cage und Laura Dern.

Titelsong von "Twin Peaks"

Cruises bekanntester Song war "Falling". Das von Angelo Badalamenti geschriebene Instrumentalstück wurde als Titelmelodie für Lynchs Kultserie "Twin Peaks" verwendet. Lynch schrieb den Text für Cruises Gesangsversion, die zum internationalen Hit avancierte. Der Song war auch auf ihrem Debütalbum "Floating into the Night" zu finden, das 1989 erschien. Ihre weiteren Alben erschienen nur sporadisch: 1993 veröffentlichte sie "The Voice of Love". "The Art of Being a Girl" folgte im Jahr 2002 und zuletzt "My Secret Life" (2011).

2018 gab Cruise bekannt, dass sie an der Autoimmunkrankheit Lupus leide und mit chronischen Schmerzen kämpfe.