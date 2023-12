TV1 stellt altes Handwerk vor

So ist am 24. und 25. Dezember die OÖN-Christkindl-Gala zu sehen. Am 26. Dezember werden ab 9 Uhr alle Beiträge des Formats "Altes Handwerk" gezeigt, Marlene Augdoppler moderiert vom Eferdinger Schlossadvent. Es folgen die Linzer Klangwolke (27.12.), "petra plaudert" (28.12.), das Silvestermenü mit Elfriede Schachinger (29.12.), der Kultur-Jahresrückblick (30.12.) und Persönlichkeiten 2023 in Talk (31.12./1.1.).

Infos gibt’s auf tv1.at.

