Fritz Wepper wird heute 80 Jahre – doch der runde Geburtstag wird von einer Hautkrebserkrankung überschattet. Im März war er in Innsbruck operiert worden, nachdem der Krebs bereits Metastasen im Körper gebildet hatte. Danach lag er längere Zeit auf der Intensivstation, bevor er in eine bayerische Rehaklinik verlegt wurde. Der Filmstar, der am Tegernsee in Bayern lebt, hofft nun, dass er seinen Geburtstag nicht im Krankenhaus verbringen muss.