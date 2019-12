TV-Sender strich Trump aus "Kevin - Allein in New York"

Die Szene sei im Zuge der Bearbeitung des Films für die Fernsehübertragung schon vor der Wahl Trumps zum US-Präsidenten herausgeschnitten worden, erklärte der Sender CBC am Donnerstag. Kinofilme werden in der Fernsehfassung oft etwas gekürzt, die herausgeschnittenen Szenen seien außerdem "nicht wesentlich für die Handlung".

Der älteste Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump junior, bezeichnete das Weglassen seines Vaters als "erbärmlich". Dem Sender wurde vorgeworfen, die Szenen aus politischer Motivation gestrichen zu haben.

Donald Trump hatte kurz vor dem Drehstart von "Kevin - Allein in New York" das New Yorker Plaza Hotel gekauft, in dem die Dreharbeiten stattfanden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.