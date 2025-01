TV-Liebling Max Schautzer im Alter von 84 Jahren gestorben

Er starb "nach kurzer schwerer Krankheit" am Mittwochnachmittag in Köln, wie seine Agentur bestätigte. Schautzer, am 14. August 1940 in Klagenfurt geboren, wurde etwa bekannt durch die ARD-Sendung "Pleiten, Pech & Pannen", die lustige Privatvideos über Missgeschicke zeigte. Mitte der 1980er-Jahre brachte er damit ein Millionenpublikum zum Lachen.

Gentleman der TV-Unterhaltung: Max Schautzer im OÖN-Porträt

Eines der großen Gesichter des Samstagabends

Erfolgreich waren auch Sendungen wie "Alles oder nichts", "Allein gegen alle", "Die goldene Eins" und "Ein Platz an der Sonne". Auch war Schautzer das Gesicht großer Samstagabendshows in den 80er- und 90er-Jahren.

2004 erlebte er eine große Enttäuschung, als die Show "Immer wieder sonntags", die Schautzer erfunden und neun Jahre lang moderiert hatte, von einem Jüngeren präsentiert werden sollte. Nachfolger Sebastian Deyle war allerdings erfolglos. Stefan Mross machte die Sendung später zu einer der meistgesehenen der ARD am Sonntag.

Abkehr vom TV hin zum Theater

Als Moderator kehrte Schautzer dem Fernsehen vor Jahren den Rücken. Das Programm sei eintönig geworden, die Qualität im Sinkflug, sagte der Österreicher mit Wohnsitz in Köln und Kitzbühel zu seinem 75. Geburtstag der dpa. Schautzer verlegte sich aufs Theater und war auf vielen Bühnen zu sehen.

Schautzers Ehefrau Gundel starb bereits 2021 am zweiten Weihnachtsfeiertag. "Wir waren 53 Jahre verheiratet, hatten ein erfülltes Leben und waren glücklich bis zum letzten Tag", hatte Schautzer damals erklärt. "Gundel war und bleibt die große Liebe meines Lebens."

