Blick ins Kastl Sie bringen uns zum Träumen, beflügeln die Phantasie und wecken die Neugier: Schlösser. Was mag sich innerhalb ihrer altehrwürdigen Gemäuer schon alles ereignet haben, im Lauf der Jahrhunderte? Wer sind die Menschen, die in ihnen wohnen? Und wie? Manche dieser Geheimnisse lüftet Johann-Philipp Spiegelfeld in seiner Reihe "Herrschaftszeiten" (gestern, ORF 2). Diesmal war der AUA-Pilot und Historiker auf Schloss Kapfenstein in der