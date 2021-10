TV-Koch Jamie Oliver ist zurück

Jamie Oliver war Großbritanniens Kulinarik-Wunderkind, ein Überflieger, der gefeiert wurde wie ein Popstar. Seine Bücher verkauften sich millionenfach, die TV-Shows wurden international ausgestrahlt. Was Oliver anfasste, wurde zu Gold. 2018 drehte sich das Glück: Der Koch hatte sich verspekuliert und schlitterte mit seinen Restaurants in den Konkurs, was ihm neben finanziellen Schwierigkeiten auch Spott und Häme einbrachte. Doch jetzt ist Jamie Oliver zurück und ruft wieder einmal zu Tisch – mit einem neuen Kochbuch mit dem Titel "Together – Alle an einem Tisch" (Dorling Kindersley, 30,80 Euro) will er die Menschen nach Monaten der Entbehrungen wieder zusammenbringen. Stressfrei sollen die Menüs sein und flexibel, damit das im Mittelpunkt steht, was das Wichtigste ist: die gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden. Ab Oktober gibt es das Ganze auch als gleichnamige Koch-Serie. "Alle an einem Tisch" wird sechs Folgen lang immer donnerstags, ab 28. Oktober, 20.15 Uhr, bei RTL Living ausgestrahlt.