„Turmschatten“: Wenn man im Internet über Leben und Tod abstimmt

Der Holocaust-Überlebende und ehemalige Mossad-Agent Ephraim Zamir will in einer deutschen Stadt mit einer Geldspende den Bau einer Synagoge ermöglichen. Kurz danach fällt seine Adoptivtochter einem Anschlag von Neonazis zum Opfer. Zamir nimmt das Gesetz selbst in die Hand: Er ergreift die Täter, hält sie in einem Turm in seiner Gewalt und lässt Menschen im Internet über deren Schuld und Unschuld abstimmen – daraus entwickelt sich ein Medienspektakel.