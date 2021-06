Die Musik des sehr ungewöhnlichen Cello-Recitals, das Christoph Heesch am Sonntag mit Freunden im Brucknerhaus gab, drehte sich nicht um ein Thema, sondern um eine Jahreszahl. 1924 war ein turbulentes Jahr zahlreicher Umbrüche, lag aber gleichzeitig mitten in den goldenen Zwanzigern, in denen die jungen Wilden in allen Bereichen der Kunst turbulente neue Wege einschlugen und nach kreativ-schrägen Lösungen suchten.