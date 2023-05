Tucker Carlson: Ein Fake-News-Verbreiter flüchtet auf Twitter

Der rechte US-Moderator Tucker Carlson verlor jüngst seinen Job beim US-Sender Fox News, der als Sprachrohr des in einem Zivilprozess des Missbrauchs schuldig gesprochenen Donald Trump gilt.

Nun kündigte Carlson, der seine quotenstarke Abendsendung genutzt hatte, um Verschwörungstheorien, Hetze und Falschmeldungen zu verbreiten, überraschend an, eine Neuauflage von „Tucker Carlson Tonight“ (2016– 2023) auf Twitter zu starten.

In einem Video auf dem Kurznachrichtendienst betonte er, „dass es nicht mehr viele Plattformen gibt, die freie Meinungsäußerung zulassen. Die letzte große ist Twitter.“ Die Trennung von dem Kalifornier hatte Fox News im April überraschend bekannt gegeben – ohne Angabe von Gründen. Sie ereignete sich, kurz nachdem sich der Medienkonzern Fox mit dem US-Wahlmaschinenhersteller Dominion außergerichtlich auf eine Schadenersatzzahlung von 787,5 Millionen US-Dollar (rund 714 Millionen Euro) geeinigt hatte. "Die Geschworenen mussten nur noch entscheiden, ob der rechte TV-Kanal mit böswilliger Absicht die Lügen Donald Trumps über gefälschte Wahlen durch seine Berichterstattung verstärkte", bevor es doch noch kurzfristig zu einer Einigung kam, schrieb OÖN-US-Korrespondent Thomas Spang.



Musk gewährt, warnt aber

Dieser hatte geklagt, weil Fox News Berichte über angebliche Manipulation dessen Wahlcomputer bei der Präsidentschaftswahl 2020 verbreitet hatte. Auch Carlson stand im Fokus.

Twitter-Chef Elon Musk reagierte mit einem Tweet auf Carlsons Ankündigung. Er wies darauf hin, dass Twitter-Nutzer Kritik üben und Behauptungen widerlegen könnten. Er wolle klarstellen, „dass Tucker denselben Regeln unterliegt“ wie jeder. Er hoffe, „dass auch viele andere, insbesondere aus der Linken, Inhalte produzieren“. Beobachter attestierten dem Tech-Unternehmer jedoch Willkür im Umgang mit Journalisten. Profile von Medienprofis seien für angebliche Verstöße gesperrt worden. Nutzern, die für rechte Hetze bekannt seien, sei die Rückkehr auf Twitter ermöglicht worden.

Im Vergleich zu Europa ist es in den USA massiv schwieriger, rechtlich gegen Agitatoren vorzugehen. Das begründet sich in der Auslegung der von Carlson beschworenen Redefreiheit, sie steht im 1. Zusatz der US-Verfassung.

