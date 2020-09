Trumps Wähler, die Bürger einer verletzten Nation

Dieser Frage geht die gebürtige Amerikanerin und in Wien lebende Susanne Brandstätter im Kino-Dokumentarfilm "This Land is my Land" nach.

Die Arbeit ist ein einfühlsam gestalteter Einblick in die Welt derer, die man hier kaum kennt – von jungen und alten Bürgern und Familien im Staat Ohio, der auch bei der kommenden Wahl wohl als Swing State entscheidend sein wird.

Brandstätter sprach vor Trumps knappem Sieg 2016 und während seiner ersten Jahre mit ihnen. Das, was ihr essayistisches Werk speziell macht, ist die Art, wie sie ihrem Gegenüber begegnete. Die Filmemacherin stand nach Trumps Sieg "unter Schock". Davon merkte man bei ihren Fragen aber nichts, die sie nicht unkritisch, aber vor allem unvoreingenommen stellte.

Sehnsucht nach guten News

So sieht und spürt man ein Land, das anders ist, als die Bilder von Metropolen wie New York propagieren. Oder die die stolz-patriotische Geschichte des Amerikanischen Traums erzeugt, die sich die Nation seit Jahrhunderten selbst erzählt.

Trump-Wähler, die Brandstätter traf, leben in unaufregenden, überschaubaren Gegenden und zeugen von einer verletzten Nation, auf der Traumen lasten: 9/11, Kriege, Finanzkrise, gefallene Enkel, verlorene Vorsorgen, tote Freunde. Es sind offene, argumentierfreudige Menschen, aus deren Worten man auch die Sehnsucht nach einem Sozialstaat heraushört. Geprüfte, die sich nach "good news" und geraden Wegen sehnen. Ein auf gute Weise überraschendes Dokument, das einige Hintergründe über US-Wähler perfekt abgerundet hätten. (nb)

This Land is my Land: A 2020, 105 Min., jetzt im Kino

OÖN Bewertung:

