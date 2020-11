Wenn alles gut geht und es im US-Bundesstaat Maryland endlich aufhört, wie aus Kübeln zu regnen, dann erreicht Florian Danner heute Abend sein Ziel: das Weiße Haus in Washington. Am 20. Oktober ist der in Zwettl an der Rodl geborene Moderator beim Privatsender Puls 4 vor dem Trump Tower in New York zu seiner 450 Kilometer langen Wahlwanderung aufgebrochen. Begleitet von einem Kameramann liefert der 37-jährige US-Wahlexperte täglich Stimmungsberichte über Land und Leute zur morgigen Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten. Ähnliches hat er bereits in diversen Wahlkampfzeiten in Österreich gemacht.

Beide Lager extrem motiviert

Für den ehemaligen Mitarbeiter der US-Sender CNN und NBC ist das politische Ereignis kein Neuland. Dennoch ist diesmal alles anders. Danner: „Beide Lager, Demokraten und Republikaner, sind extrem motiviert. Vor den Wahllokalen bilden sich extrem lange Warteschlangen.“ In Pennsylvania, einem typischen Swing State, hat Danner eine Wahlveranstaltung („Rally“) von Donald Trump live miterlebt. Resümee: „Es ist wie bei einer Standup-Comedy-Show. Trump haut einen Gag nach dem anderen heraus. Aber im Vergleich zur vorigen Veranstaltung war er fast gesittet. Da hat er praktisch nur über „Sleepy Joe“ (Biden, Anm.) geschimpft.“

Trumps Anhängerschaft ist hier überraschend durchmischt: Viele Veteranen in Militäruniform und Familien, aber auch Hippies und Farbige. Viele von ihnen wählen Trump, damit die USA nicht in den „Sozialismus abgleiten“. Vor die Kamera treten die Fans des amtierenden US-Präsidenten dafür nicht so gerne. Danner: „Die muss ich meistens überzeugen, dass ich sie auch filmen will. Viele Trump-Fans haben ein distanziertes Verhältnis zu den klassischen Medien.“

In den großen Städten, allen voran im Big Apple, hat der demokratische Herausforderer Joe Biden ein klares Übergewicht, was den Zuspruch betrifft. Auf dem Land seien Biden-Anhänger fast zu bemitleiden, sagt Danner.

Meist tourt Danner auf Straßen, Wanderwege gibt es an der Ostküste nur wenige. Wie auch immer, die Spannung steigt beim wandernden Moderator. Zeit zum Rasten ist nicht vorgesehen. Wenn er endlich in Washington angekommen ist, führt ihn sein erster Weg direkt vor das Weiße Haus – für einen Live-Einstieg auf Puls 4. (att)

