"True Detective" mit Jodie Foster: Eine eiskalte Version von Dantes Inferno

„Sie ist erwacht“, hören es die ganz armen Teufel in „True Detective: Night Country“ immer wieder aus dem Dunkel Polarnacht flüstern. Aber wer ist „sie“? Ein weibliches Wesen, entsprungen der übersinnlichen Mythologie der indigenen Völker Alaskas, das die Natur repräsentiert und sich an den ausbeutenden Menschen rächen will? Oder hat eine ökologische Katastrophe, die die örtliche Mine verursacht, den Bürgern in der US-Kleinstadt Ennis die Sinne vergiftet?