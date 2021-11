Wir nehmen alles mit, das Publikum hier im Saal und zu Hause – wer kommen will." Also sprach Norbert Oberhauser, Moderator der ORF-Show "Dancing Stars" nach dem Semifinale am vergangenen Freitag. Was sich zunächst als ein Versprecher im Überschwang der Gefühle vor dem harten Lockdown, der seit Montag bundesweit gilt, anhörte, wird heute beim Finale Wirklichkeit.