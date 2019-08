Triviale Spielzeugwerbung für die große Leinwand

"LEGO Movie" war mit seinem verrückten Chaos und doppelschneidigen Humor ein witziger Kinoerfolg. Daher waren die Hoffnungen des deutschen Konkurrenzunternehmens für "Playmobil: Der Film" von Regisseur Lino DiSalvo berechtigterweise hoch. Enttäuschenderweise handelt es sich dabei aber um ein sentimentales Kinderabenteuer, das großteils als Spielzeugwerbung fungiert.

Der Animationsfilm von LEGO war ein Riesenerfolg. Es ist also leicht anzunehmen, dass danach in den Spielzeugfirmen weltweit die Dollarzeichen in den Augen aufblitzten. Wenn Phil Lord und Chris Miller die dänischen Plastikbauklötze in einen Blockbuster verwandeln konnten, könnten sie es auch. Leider ist der Bauplan nicht aufgegangen.

Die Handlung scheint oft eher eine Ausrede dafür zu sein, so viele Playmobil-Welten wie möglich zu zeigen – und stark dafür zu werben. Während "The LEGO Movie" in der realen Welt endete, startet "Playmobil: Der Film" darin. Anya Taylor-Joy spielt Marla, ein Teenager-Mädchen, das im Begriff ist, die Welt zu bereisen, als sie herausfindet, dass ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Marla hängt ihre Weltenbummelpläne an den Nagel und muss sich um ihren kleinen Bruder Charlie (Gabriel Bateman) kümmern. Fünf Jahre später scheint aus Marla eine freudlose, alleinerziehende Mutter geworden zu sein, während Charlie rebellisch geworden ist.

Es dauert nicht lange, und die beiden werden auf magische Weise in die miniaturisierte Welt von Playmobil versetzt, damit Marla ihre innere Abenteurerin wiederfinden kann, auf der Suche nach Charlie, nachdem er vom wahnsinnigen römischen Kaiser Maximus entführt wurde. Zum Glück erhält sie Hilfe von einem schrulligen Food-Truck-Fahrer und einem selbstgefälligen James-Bond-Verschnitt (Daniel Radcliffe). Dabei wird jedes nur erdenkliche Playmobil-Zubehör immer schön in Szene gesetzt. Im Laufe des Films wird es immer schwieriger, das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, mit der Realität dessen zu verbinden, was Playmobil ist, was es so besonders macht und wie Kinder damit spielen. Der Film wird jungen Zuschauern sicher gefallen, aber eigentlich haben Kinder eine solch triviale Markenwerbung nicht verdient.