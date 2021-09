Triste Liebe: "La Bohème"

Von zwei jungen Menschen, die sich verlieben und wieder trennen, erzählt "La Bohème", wenngleich mit bitterem Beigeschmack: Die Seidenstickerin Mimi ist sterbenskrank, Rodolfo ein mittelloser erfolgloser Dichter. Giacomo Puccinis 1896 in Turin uraufgeführter Opern-Klassiker, den seine emotionale Aufrichtigkeit auszeichnet, eröffnet am 25. September die Saison am Linzer Musiktheater.

Die Regiefäden zieht der Linzer Regisseur und zweifache Nestroy-Preisträger Georg Schmiedleitner. Seine Mimì sei nicht von Krankheit gezeichnet, wisse aber, dass sie nicht mehr lange zu leben habe. Die Geschichte sei auch ein Bild von Liebe heute, von einem Leben aneinander vorbei.

Die musikalische Leitung liegt in Händen des Bruckner-Orchester-Chefdirigenten Markus Poschner. Das Bühnenbild stammt von Sabine Mäder, die Kostüme von Martina Lebert. In der Titelrolle zu erleben ist Erica Eloff, Rodolfo ist mit dem Gast Rodrigo Porras Garulo aus Mexico bzw. Matja Stopinek besetzt, Ilona Revolskaya bzw. Fenja Lukas geben Musetta.

Termine: 30. 9.; 2., 6., 8., 26., 29. Oktober; 15. 11.; 8., 14. 12.; Karten: 0732 / 76 11-400, www.landestheater-linz.at