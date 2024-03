Tricky Niki: „Zaubern hat mir bei meinen Größenkomplexen sehr geholfen“

Er ist einer der besten Zauberkünstler und Bauchredner Österreichs und – etwa in Kombination mit seinem Drachen Emil und Faultier Diego – ein talentierter Komiker. Mit dieser besonderen Showform will Nikolas Sedlak bei der Oberösterreich-Premiere seines Programms „Größenwahn“ am 3. 4. in der Spinnerei Traun sein Publikum verzaubern. Im Interview erzählt er davon und wie er mit Zaubertricks seine Größenkomplexe überwunden hat.