Traumstipendium für Jens Höffken

46 Einreichungen gab es, Höffken setzte sich mit seinem Projekt "The Coaster Poems" durch: "Ich will die wichtigsten Achterbahnen des Kontinents studieren, bedichten, in Sprache fassen und für eine Ausstellung in ganz spezielle Videos verwandeln." Die in den Achterbahnen vorgetragenen und mitgefilmten Gedichte werden im Februar 2022 in einer Videoinstallation im PowerTower der Energie AG gezeigt.

