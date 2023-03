"Traumprinz" via App?

Die große Liebe ist noch nicht gefunden? Die Dating-Agentur "traumprinz.com" könnte dem Glück nachhelfen. Oder auch nicht. Der Partnersuche im digitalen Zeitalter spürt eine Opern-Uraufführung im Linzer Musiktheater (Blackbox) nach: Das Musiktheaterstudio der Linzer Bruckneruni hebt "Traumprinz" von Stiliana Popova-Kuritko am Donnerstag für alle ab 12 Jahren aus der Taufe.

Librettistin Julia Wieser hat Hans Christian Andersens Märchen "Der Schweinehirt" über eine Prinzessin, die nur liebt, ins Heute geholt. "Was kann eine App nicht mehr ersetzen? Es geht nicht darum, zu zeigen, dass Handys vielleicht gefährlich seien, sondern dass man darüber nachdenkt, wie wir miteinander umgehen, im Netz, in der realen Welt. Was macht das mit unseren Beziehungen, unseren Gefühlen, unserer Persönlichkeit?", sagt Wieser. Erklärtes Anliegen von Regisseur Peter Pawlik ist es, "die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie leben, mit Themen, die mit ihnen zu tun haben", diesmal Social-Media und Online-Dating: "Wir wollen nicht belehren, sondern den Jugendlichen ein freundliches, liebevolles und humorvolles Spiegelbild vorhalten", voll "Ironie, Frechheit, Komik, Überdrehtheit, Verrücktheit. Die Musik sei "absolut modern, aber man kann sie immer noch hören." Es ist die erste Oper von Stiliana Popova-Kuritko, die die seit 2001 in Linz lebenden Bulgarin und Anton-Bruckner-Stipendiatin (2018) für "Holzbläser, Streicher und Percussion" geschrieben hat, gespielt vom Kammerensembles der Bruckneruni. (kasch)

Es gibt noch Karten: 17., 3., 11 Uhr, www.landestheater-linz.at, www.bruckneruni.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze