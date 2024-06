Der Schauspieldirektor nahm Abschied vom Linzer Publikum

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal in die Situation komme, die Werte der westlichen Demokratie verteidigen zu müssen", sagte Stephan Suschke am Mittwoch auf der Bühne der Linzer Kammerspiele. Der in der DDR aufgewachsene und mit Saisonende aus freien Stücken scheidende Schauspiel-Direktor des Landestheaters meinte damit im Gespräch mit Dramaturg Andreas Erdmann unter anderem die jüngsten Attacken auf deutsche Politiker, den Krieg in der Ukraine und den Zulauf zu