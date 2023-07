Trauer um Sinead O'Connor: Fünf ihrer größten Hits

"Die Welt hat eine Künstlerin mit der Stimme eines Engels verloren", schrieben Medien in Irland: Wie berichtet, ist die irische Musik-Legende Sinead O'Connor im Alter von nur 56 Jahren überraschend verstorben. Die Umstände ihres Todes bleiben unklar. Wir blicken auf ihre musikalische Karriere zurück.

"It's been seven hours and 15 days, since you took your love away" – Sinead O'Connors Welthit "Nothing Compares 2 U" wurde Anfang der 90er Jahre zum Soundtrack tausender Trennungen und hat sich in das kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation eingebrannt. Dabei stammt der Song, der die irische Sängerin so berühmt machte, gar nicht aus ihrer Feder. Die Ballade wurde Mitte der 80er von Prince geschrieben, floppte damals aber in den Charts. Prince soll über O'Connors Erfolg mit der Coverversion alles andere als erfreut gewesen sein: In einem Interview erzählte die Sängerin einst, Prince habe sei deshalb regelrecht "terrorisiert". Der 2016 verstorbene Superstar soll gar versucht haben, O'Connor zu verprügeln.

Nicht nur ihre Musik, sondern auch ihr offener Umgang mit psychischen Problemen brachte O'Connor immer wieder in die Schlagzeilen. Auf Social Media teilte sie öffentlich Hilferufe und Suiziddrohungen, 2011 sagte sie ihre Tournee wegen einer manisch-depressiven Erkrankung ab. Weltschmerz und Vergangenheitsbewältigung spiegeln sich auch in ihrem Werk. Ihre Eltern trennten sich früh und O'Connor wuchs zunächst bei ihrer Mutter auf. Sie behauptete später wiederholt, dass ihre Mutter sie misshandelt habe, und setzte sich damit in "Fire on Babylon" auseinander. O'Connor führte viele ihrer späteren psychischen Probleme auf diese Erfahrungen zurück. "She's taken everything I liked, She's taken every lover, And all along she gave me lies, Just to make me think I loved her" singt sie in dem 1994 veröffentlichten Stück.

Anfang der 1980er Jahre nahm O'Connor als Teenager ihre ersten Songs auf und gründete die Band Ton Ton Macoute. Ihr erstes Solo-Album "The Lion and the Cobra" entstand, als sie hochschwanger mit ihrem ersten Kind war – es stürmte international die Hitparaden, brachte ihr eine Goldene Schallplatte ein und verkaufte sich 2,5 Millionen mal. Die intensive, emotionale und persönliche Debütsingle "Troy", 1987 erschienen, handelt ebenfalls von O'Connors problematischer Mutterbeziehung. Die historische Stadt Troja wir dabei zur Metapher für das Verhalten ihrer Mutter, von der sich O'Connor verraten fühlte.

Wirklich berühmt wurde O'Connor erst mit ihrem zweiten Album "I Do Not Want What I Haven't Got". Auf der Platte findet sich neben dem Welthit "Nothing Compares 2 U" auch der Song "The Emperors New Clothes", den O’Connor selbst geschrieben und produziert hat. In der rockigen Nummer thematisiert die Irin Tabus im Pop-Geschäft und besingt ihre "Zerrissenheit in einer Welt der Unterdrückung".

Zehn Studioalben und mehr 50 Songs veröffentlichte O'Connor in ihrer Karriere, an die Erfolge der späten 80er und frühen 90er Jahre konnte sie aber nicht mehr anknüpfen. Ihr wohl zweitbekanntester Song stammt ebenfalls aus dem Jahr 1987. "Mandinka", ein Song über einen afrikanischen Stamm, war die zweite Single aus O’Connors Debütalbum und feierte in einigen Ländern respektable Erfolge.

