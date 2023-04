"Transatlantic" auf Netflix: Die Not der Flucht vor den Nazis als Seifenoper

Wenn die Flüchtlinge ihre Notlager am Sandstrand aufschlagen, erkennt man sie: die Parallelen zu den Bildern, die uns seit Jahren vom Mittelmeer erreichen. Damit aber hat es sich schon mit den besonderen Kreativleistungen der neuen Netflix-Serie "Transatlantic".



Sie führt nach Marseille, wo 1940/41 das Emergency Rescue Committee (ERC) im besetzten Frankreich Intellektuelle vor dem NS-Regime retten wollte. Das ERC gab es wirklich. Und so löblich es ist, von Menschen zu erzählen, die ihr Leben für andere einsetzten, so unpassend ist die Form, die man gewählt hat: Sie beachtet zwar Todesangst und Traumatisierung, dem Ausmaß wird man aber nicht gerecht, da man sich in Seifenopern-Motive verliert: Helferin Mary Jayne verliebt sich gleich in den Juden Albert samt hollywoodreifem Kuss, der US-Attaché ist der "ganz böse" Feind des ERC.



Die Intellektuellen wie Moritz Bleibtreu als Walter Benjamin bleiben Randerscheinung in dem zu sehr in seine Ausstattung verliebten Historienschinken. Die Not verblasst gegen die Schönheit Frankreichs. Es sollte genau anders sein.

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller