Trailer veröffentlicht: Sky-Serie zur "Ibiza Affäre"ab 21. Oktober zu sehen

Die Dreharbeiten für die vierteilige Mini-Serie „Die Ibiza-Affäre“ sind abgeschlossen. Diese fanden unter anderem auf Ibiza und in Wien statt. Die Sendetermine stehen nun fest: Am 21. und am 28. Oktober werden jeweils 2 Folgen auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Alle Episoden sind ab 21. Oktober auch auf Sky X und Sky Q auf Abruf verfügbar, teilte der Sender am Montag mit. Am Dienstag hat der Sender auch den ersten Trailer veröffentlicht:

Lust spielt Strache, Ofczarek ist in der Rolle des Privatdetektivs Julian H. zu sehen. Julian Looman wiederum spielt den damaligen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus. Stefan Murr und Patrick Güldenberg sind als Journalisten der „Süddeutschen Zeitung“ Bastian Obermayer und Frederik Obermaier zu sehen. Für die Regie bei der Serie war Christopher Schier verantwortlich.

Neben der Miniserie bringt Sky im Herbst auch eine Doku über die Ibiza Affäre, die die österreichische Innenpolitik völlig umkrempelte und letztendlich zu Neuwahlen führte. Die Doku soll ebenfalls im Herbst gezeigt werden, ein genauer Sendetermin ist noch ausständig.