Endlich, die Warterei hat ein Ende. Vor eineinhalb Jahren wurde ein Wiedersehen mit den Stars aus der TV-Kultserie "Friends" erstmals angekündigt, seit Donnerstag ist "Friends: The Reunion" in Österreich bei Sky abrufbar. Für die 100-minütige Sondersendung kehren Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) und Matthew Perry (Chandler) an den Originalschauplatz der zwischen 1994 und 2004 in 236 Episoden laufenden Serie