Toten Hosen sammelten mehr als 1,6 Mio. Spenden für Erdbebenopfer

Das teilte die Band am Donnerstagabend auf Instagram mit - und bedankte sich bei allen, die zu dem "tollen Ergebnis" beigetragen hätten. Allerdings sei die Not in den betroffenen Gebieten groß. Daher lege man "noch einmal nach". Ab sofort könne man signierte Konzertposter erwerben.

Der gesamte Reingewinn werde nach Abzug der Produktionskosten ebenfalls gespendet. Die Toten Hosen waren am 24. Februar in Düsseldorf aufgetreten, um Geld für die Erdbebenopfer zu sammeln. Um zusätzliche Reichweite für den Spendenaufruf zu schaffen, wurde das Konzert bundesweit von sechs Radiosendern übertragen und live gestreamt. Mit einer Schweigeminute gedachten die Rock-Musiker und Fans zudem der Toten. Zehntausende Menschen waren ums Leben gekommen.

