Tote Mädchen lügen nicht: Das passiert in der neuen Staffel

Anders als in den ersten beiden Staffeln, dreht sich in der dritten Staffel der Netflix-Serie alles um einen Mord, anstatt eines Selbstmordes. Bryce Walker (Justin Prentice) wird ermordet und natürlich wird Clay (Dylan Minette) verdächtigt ihn umgebracht zu haben.

Über ein Jahr sind vergangen seit die zweite Staffel von „Tote Mädchen lügen nicht“ auf Netflix veröffentlicht wurde. Während sich die ersten beiden Teile der Erfolgsserie um Hannah Bakers (Katherine Langford) Leben und Selbstmord gedreht haben, wendet sich das Blatt jetzt. Die umstrittene Selbstmordszene von Hanna Baker in der finalen Folge der ersten Staffel wurde mittlerweile von Netflix gelöscht. Die Meinungen ob Selbstmord ein geeignetes Thema für eine Teenie-Serie ist, gehen auseinander. Vielleicht handelt sich die neue Staffel genau deshalb um ein neues Thema.

In 13 düsteren Folgen begeben sich die Schüler auf die Suche nach dem Täter

Katherine Langford gibt in der dritten Staffel ihre Rolle als Hauptdarstellerin an Montgomery (Timothy Granaderos) und Nora Walker (Brenda Strong) ab. Der dritte Teil der Erfolgsgeschichte dreht sich nämlich gar nicht mehr um das Leben und die Geschichte von Hannah Baker. Der Fokus liegt jetzt auf der Suche nach dem Mörder von Bryce Walker.

Netflix hat außerdem verkündet, dass es eine vierte Staffel geben wird, jedoch wird diese dann die letzte sein.