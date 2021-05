"TONALi" begeistert die Jugend für Musik

Erstmals macht die weltweite Tour in Österreich Station. Zum Auftakt am Donnerstag im Brucknerhaus trafen deren Masterminds Amadeus Templeton und Jonathan Pengl mit je einer Klasse aus dem Hamerling-Gymnasium, der Ernst-Koref-Musikmittelschule und dem Musikgymnasium am Adalbert-Stifter-Gymnasium zusammen.

Ziel ist ein Brucknerfest-Konzert

Jede Klasse veranstaltet mit einem der TONALi-Künstler ein Konzert in der eigenen Schule und ist vom Projektmanagement bis zum Aufstellen der Sessel und der Betreuung der Musiker für alles selbst verantwortlich. Ziel ist allerdings, ein Konzert beim Brucknerfest (9. Oktober, 18 Uhr) mitzugestalten. Selbst Hand anlegen – das führt zu intensiven Kontakten zu den drei Musikern Johanna Ruppert (Violine), Christoph Heesch (Violoncello) und Alexander Vorontsov (Klavier) und zu einem ganz anderen Herangehen an Musik. Darüber hinaus gestalten die drei Klassen auch die heurige Brucknerfest-Ausstellung zu Mathilde Kralik, einer in Linz geborenen Schülerin Anton Bruckners. Ein gelungener Auftakt für ein spannendes Projekt. (wruss)