Tom Neuwirth: "Es gibt einfach keinen Grund, deppad zu sein"

2014 krachte Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst mit seinem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) in die weltweite Aufmerksamkeit. Seitdem ist der in Gmunden geborene und im Ausseerland aufgewachsene Künstler (34) ein Säulenheiliger der ESC-Gemeinde. Das Interview in Langfassung: Welche Erinnerungen und Gefühle kommen bei Ihnen hoch, wenn der Song Contest wieder vor der Tür steht? Tom Neuwirth: Ich liebe den Song Contest und ich bin da jedes Jahr dankenswerter Weise voll eingeteilt. Ich