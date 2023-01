Tom Hanks: Eine Katze stahl ihm auf dem Roten Teppich die Show

Anfang Februar startet das Hollywood-Remake des schwedischen Erfolgsfilms "Ein Mann namens Ove" in den österreichischen Kinos. Der 2015 in Schweden verfilmte Bestseller-Roman von Fredrik Backman dreht sich um einen griesgrämigen, lebensmüden Witwer (in der Neuverfilmung gespielt von Tom Hanks), der durch die Bekanntschaft mit neuen Nachbarn wieder zurück ins Leben findet. Die Tragikomödie gewann viele Preise und war 2017 für einen Auslands-Oscar nominiert.

Aus Ove wurde Otto

In der englischsprachigen Version heißt Ove nun Otto und der Film trägt den Titel "A Man Called Otto". Neben dem zweifachen Oscar-Preisträger Tom Hanks sind US-Schauspielerin Rachel Keller ("Legion") und die mexikanischen Darsteller Mariana Treviño ("Overboard") und Manuel Garcia-Rulfo ("Die glorreichen Sieben") mit von der Partie. Regie führte Marc Forster (52, "Monster's Ball", "Ein Quantum Trost").

Am Montagabend fand in New York die US-Premiere statt. Dabei durfte auch ein wichtiger Nebendarsteller nicht fehlen: Katze "Smeagol" posierte mit Hanks auf dem roten Teppich für die Fotografen. Was für den vierbeinigen Co-Star die größte Herausforderung während der Dreharbeiten war, verriet Tiertrainerin Brittany Long in einem Interview: "Das Schwierigste war, dass wir viele Szenen draußen drehen mussten - während sehr, sehr kalter Monate im Winter." Wie sich Felltiger Smeagol auf der Leinwand schlägt, davon können sich heimische Filmfans ab 3. Februar im Kino überzeugen

