Todesschuss am Set: Keine Anklage gegen Baldwin

Das Strafverfahren gegen den 65-Jährigen nach einem tödlichen Schuss bei einem Filmdreh im Herbst 2021 wird eingestellt. Der Vorfall hatte sich bei einer Probe für den Billig-Western "Rust" auf einer Filmranch in Santa Fe ereignet. Baldwin hatte eine Waffe bedient, als sich ein Schuss löste. Kamerafrau Halyna Hutchins wurde dabei tödlich getroffen. Zusammen mit Baldwin war auch die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Beide weisen jede Schuld von sich.

Bis heute ist unklar, wie die scharfe Munition an den Drehort gelangte. "Ich habe nicht abgedrückt", hatte Baldwin in einem TV-Interview versichert. "Irgendjemand hat scharfe Munition in eine Waffe getan, scharfe Munition, die nicht auf dem Gelände hätte sein sollen. Irgendjemand ist dafür verantwortlich, was passiert ist, und ich kann nicht sagen, wer das ist, aber ich bin es nicht."

Mehr zum Thema Mensch des Tages Mensch des Tages Alec Baldwins Albtraum Es gibt wohl kaum einen Hollywood-Star, dessen berufliche und private Karriere von so vielen Höhen und Tiefen geprägt ist, wie bei Alec Baldwin. Alec Baldwins Albtraum

Neue Sachverhalte

Auch nach monatelangen Ermittlungen wirft der Fall viele Fragen auf. Das räumten auch die Sonderermittler ein. Deshalb werde zwar die Anklage gegen Baldwin fallen gelassen, die Ermittlungen in dem Fall würden indessen fortgesetzt. Demnach seien neue Sachverhalte in den letzten Tagen bekannt geworden, die weitere Untersuchungen und forensische Analysen erforderten.

Baldwin ist juristisch noch nicht aus dem Schneider. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte der Schauspieler erneut belangt werden, so die Anwälte. Die Dreharbeiten für den Western sind nun wieder angelaufen – mit Alec Baldwin.

Porträt auf Seite 4

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alec Baldwin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.