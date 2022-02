Sein Sakko im Koffer ist fein säuberlich auf Seidenpapier gefaltet. Präzise geplant und eines Sonntagsanzugs würdig ist auch der Anlass, der ihn ins Hotel in Amsterdam geführt hat. Morgen will Arthur in einer Sterbeklinik selbstbestimmt aus dem Leben scheiden. Der Sportlehrer und Nichtraucher hat Lungenkrebs.