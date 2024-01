Tobias Wögerer leitete am 1. Jänner im Stadttheater Gmunden erstmals das RSO Wien 

Zu einem Neujahrskonzert der ganz anderen Art, das auch einen inoffiziellen Auftakt zum in knapp drei Wochen startenden Kulturhauptstadtjahr setzte, lud man am Montag in Gmunden ins Stadttheater. Auf dem Podium das ORF Radiosymphonieorchester Wien, das an diesem Abend zum ersten Mal vom Wilheringer Dirigenten Tobias Wögerer geleitet wurde. Gemeinsam fand man einen nicht minder das Tanzbein anregenden und in vielen Fällen auch typisch österreichischen Weg, das neue Jahr auch ohne purer Straussomanie musikalisch einläuten zu können. Quasi als roten Faden legte man Friedrich Cerhas Wiener Kaleidoskop aus, das der im letzten Jahr verstorbene Komponist 2006 aus den "Keintaten" und "Eine Art Chansons" destillierte und damit seine eigenen Wurzeln in der traditionellen Wiener Musik ganz und gar nicht verleugnete. Manch Neues und doch Bekanntes, aber immer wieder auf gekonnte Art verfremdet und mit wienerischem Schmäh verfeinert.

"Pannenpolka" von Balduin Sulzer

Oberösterreichischer Schmäh mag Balduin Sulzer attestiert werden, und so hat er Johann Strauss‘ berühmte Annenpolka gewieft zur "Pannenpolka" mutiert. Auch Bernsteins "Waltz" aus seinem Divertimento ist mit sieben Achteln alles andere als ein Walzer, und Schostakowitsch schaffte es in seiner Suite für Varieté-Orchester, dass sich eine Melodie in melancholischem c-Moll zum absoluten Walzer-Welthit generierte. Fein auch die beiden Stücke (La Valse des Depeches und Quadrille), die Germaine Tailleferre zu Jean Cocteaus Ballett "Les mariés de la tour Eiffel" als Gemeinschaftsarbeit der Groupe des Six beisteuerte. Ganz ohne Tänze nach Hausmacherart gings dann doch nicht, und so waren Lehárs "Ballsirenen" und "Ohne Sorgen!" von Josef Strauss Eckpunkte des nicht nur fein programmierten, sondern auch gekonnt vom Dirigenten moderierten und vor allem mit großer Lust und Freude musizierten Programm. Mit dem nachgelassenen "Ischler Walzer" von Johann Strauss ist man ein wenig ins Gehege des "großen" Neujahrskonzert gekommen, denn auch dort huldigte man mit diesem Werk das Kulturhauptstadtjahr, allerdings nicht mit diesem Schwung und der tänzerischen Akkuratesse. Viel Applaus für das RSO Wien und den Debütanten an dessen Pult Tobias Wögerer.

Fazit: Es geht auch ohne Strauss, Strauss, Strauss und Strauss ins Neue Jahr…

Autor Michael Wruss Michael Wruss