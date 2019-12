Tiroler Drama bei Filmfestival im Vatikan geehrt

Beim 10. Vatikan-Filmfestival hatte es rund 1500 Bewerbungen gegeben. Aufbauend auf einem Drehbuch des Historikers Peter Mair hat Weiskopf ein Dokudrama in Spielfilmlänge über den Pfarrer in Götzens gedreht, der kompromisslos an seinem Glauben festhielt und 1940 im KZ Buchenwald zu Tode gefoltert wurde. 1996 wurde Neururer von Papst Johannes Paul II. für seine Standhaftigkeit gegen das NS-Regime seliggesprochen.

Bezug zur Gegenwart herstellen

"Wir befassen uns seit zehn Jahren mit Einzelschicksalen von Opfern aus der nationalsozialistischen Zeit. Dabei ist es uns besonders wichtig, immer einen Bezug zur heutigen Zeit herzustellen, so dass die Geschichte – auch wenn sie in der Vergangenheit spielt – durchaus Aktualität und Charme für ein junges Publikum hat", sagt Regisseur Weiskopf. "Wir versuchen Helden zu erzählen, die vielleicht nicht die Geschichte, aber sicherlich die Herzen vieler Menschen positiv verändert haben."

Die Hälfte des Films spielt in der heutigen Zeit mit der jugendlichen Straftäterin Sophia, die sich mit dem an Parkinson erkrankten Pfarrer Anton – dargestellt von Ottfried Fischer – auf die Suche nach den Spuren Otto Neururers macht. Der Tiroler Schauspieler Lukas Zolgar übernimmt die Rolle des Märtyrerpriesters. Die weibliche Hauptrolle der Straftäterin Sophia spielt die Südtirolerin Jasmin Mairhofer. Aus Österreich sind Karl Merkatz in der Rolle des Brixner Fürstbischofs Josef Altenweisel sowie Heinz Fitz und Julia Gschnitzer im Team.