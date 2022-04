Tipps und Trends für den Balkon

Garteln ist nach wie vor im Trend – das zeigt sich daran, wie die Gärtnereien, Gartencenter und Baumärkte in den vergangenen Tagen gestürmt wurden. Besonders im Trend: Genussvolles für den Balkon, Ampeln voller Blüten und bunte Blätter statt langweiligem Grün.

1 Kisterl sind out – Ampeln sind in Bei Neubauten gibt’s längst keine Fensterkisterl mehr, so weicht man immer häufiger auf Blumenampeln aus, die an Pergolen platziert werden. Ein Trend, der sich von Jahr zu Jahr verstärkt. Üppige Blüten sind aber hier nach wie vor genauso gefragt wie Kräuter oder Naschobst.

2 Gemüse und Erdbeeren sind die neuen Geranien Eine Umfrage zeigt, dass im städtischen Bereich zwei Drittel der Pflanzen, die gekauft werden, zum Kulinarischen gehören. Gurken, Tomaten und Chili sind neben Kräutern hier besonders gefragt. Gesucht werden Naschgemüse und kompakt wachsende Pflanzen.

3 Citrus und Palmen als Traum vom Süden Kübelpflanzen sind nicht mehr wegzudenken. Früher der Stolz der Sammler, sind heute Oliven, Hanfpalmen, Zitronen und Granatapfel der Stolz der neuen "Green-Generation". Manche wagen das Überwintern im Freien, andere schützen mit Daunendecke, Vlies und Heizkabel.

4 Bunte Blätter statt Blüten Weniger ist mehr – auch, was das Blühen betrifft. Der absolute Hype sind dieses Jahr die Blattschmuckpflanzen. Ob Dreimasterblume oder die im Rasen ungeliebte Gundelrebe – in panaschierter Form in der Ampel ein Hit.

5 Robust und pflegeleicht Das ist das Um und Auf: Pflanzen, die viel Pflege brauchen, sind nicht gefragt. Sie müssen Hitze und Sturm, Regen und Trockenheit standhalten – die Begonia boliviensis, die "Heiße Hexe" ist so eine.

6 Torffrei und biologisch Umweltgedanken spielen eine immer größere Rolle, seit wir wissen, dass die Verwendung von Torf einen Teil des Klimaproblems auslöst, verursacht doch ein 40-Liter-Sack Torferde so viel CO2 wie 50 Kilometer Autofahrt. Gegossen werden muss bei torffreien Pflanzen mehr, doch vor allem die jungen Gartler nehmen das gern hin.

7 Regionaler Dünger ist gefragt Organisch ist fast überall gefragt, vor allem wenn es ums Essen geht. Neu ist die Suche nach dem regionalen Dünger. Hornspäne kommen von weit her (Argentinien, Indien) – Schafwollpellets sind (noch) weitgehend regional. Wird der Ansturm zu groß, wird wohl auch hier der internationale Handel das Geschäft wittern.