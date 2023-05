Tina Turner starb im Alter von 83 Jahren

Keine Solokünstlerin hat mehr Eintrittskarten als sie verkauft. 170 Millionen Mal gingen ihre Alben über den Ladentisch, als Musik noch nicht gestreamt wurde. Nun ist Tina Turner im Alter von 83 Jahre gestorben. Sie sei friedlich nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich gestorben, zitierte Sky News am Mittwochabend einen Sprecher. Seit 1994 lebte sie zusammen mit dem deutschen Musikmanager Erwin Bach am Zürichsee, seit April 2013 war sie Schweizerin.

Aus Anna wurde Tina

1939 – zur Blütezeit des wiedererstarkten rassistischen Ku-Klux-Klans – kam Tina Turner als Anna Mae Bullock in Brownsville (Tennessee/USA) zur Welt. Ihr Vater arbeitete auf einer Baumwollplantage. Das Mädchen sang im Kirchenchor der Gemeinde. Nachdem sich Annas Eltern getrennt hatten, zog sie zu ihrer Mutter und ihrer Schwester nach St. Louis. 1958 lernte sie Ike Turner kennen, mit "A Fool In Love" hatte das Paar 1960 ersten Erfolg. Anna nannte sich fortan Tina ("von da an war ich Ikes Eigentum"), 1962 heirateten die beiden.

Die "Ike & Tina Turner Revue" feierte mit Hits wie „River Deep Mountain High“, „Proud Mary“ und „Nutbush City Limits“ große Erfolge, doch die Ehe wurde für Tina zur Hölle: Ike war drogenabhängig und gewalttätig. In ihrer Biografie „I, Tina“ berichtete sie von mehrfachen Vergewaltigungen. Sie verließ ihn 1976, nachdem er sie vor einem Auftritt geschlagen hatte. 1978 folgte die Scheidung. Sie verzichtete auf Unterhalt und die Rechte an der gemeinsamen Musik. Allerdings bestand sie darauf, ihren Künstlernamen weiterhin führen zu dürfen. Ike Turner starb 2007.

Erste Alben floppten

Ihre ersten Soloalben floppten. Aus ihrem Karriereloch half ihr David Bowie heraus, der 1982 wichtige Entscheidungsträger der Plattenfirma EMI/Capitol zu einem Auftritt Turners einlud. 1983 erschien die Single „Let’s Stay Together“, die Coverversion eines Al-Green-Songs. 1984 folgte das Album "Private Dancer" (mit der gleichnamigen, von Mark Knopfler komponierten Hit-Single), und Turner avancierte zur ersten Rock/Pop-Musikerin, die mit 44 Jahren einen weltweiten Nummer-eins-Hit schaffte: "What’s Love Got To Do With It".

Turner gewann zahlreiche Musikauszeichnungen. 2021 wurde sie in die "Rock & Roll Hall of Fame" in Cleveland in den USA aufgenommen. "Wenn sie mir mit 81 Jahren immer noch Auszeichnungen geben, muss ich irgendetwas richtig gemacht haben", scherzte sie bei der Zeremonie per Videozuschaltung aus der Schweiz.

Turner hatte zwei leibliche Söhne, die mit 59 und 62 Jahren vor ihr gestorben sind. Sie selbst hatte Darmkrebs und Nierenversagen. Ihr Mann spendete ihr 2017 eine seiner Nieren. In der Autobiografie "My Love Story" berichtete sie 2019 über viele schmerzhafte Erfahrungen im Leben, würdigte Bach aber als ihren Retter und die größte Liebe ihres Lebens.

Vor 13 Jahren verabschiedete sie sich von der Bühne. "Ich hatte keinen Bock mehr, zu singen und alle anderen glücklich zu machen", sagt Tina Turner damals.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper