Tina Schosser: Ihre Stimme kennt jeder

Sie war 18, betrauerte den frühen Tod ihres Vaters, machte gerade den Führerschein und trat zwischen schriftlicher und mündlicher Matura in der Welser "Schwesternschule" vor einem Millionenpublikum in Jerusalem auf. Ihren Auftritt als "Bobbie Singer" beim Eurovision Song Contest in Israel absolvierte die gebürtige Buchkirchnerin Tina Schosser mit Bravour: Rang zehn mit "Reflection", dazu ein langfristiger Plattenvertrag, was will man mit 18 mehr?