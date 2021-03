Ein Steinbock, der vor einem Bergpanorama zu tanzen scheint, ein Kamel, das durch eine zur Savanne gewordenen Metropole streift – die Fotos rechts lassen an skurrile Werbesujets denken. Tatsächlich veranschaulichen sie nur den geraden Blick auf meterhohe Dioramen, die für die Ausstellung "Heaven can wait" im Schlossmuseum Linz in Szene gesetzt wurden.