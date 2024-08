"Die wilden Mäuse": Ein Animationsfilm über das kühne Mäusemädchen Pattie, der Disney Konkurrenz macht

Sie hat ein Stupsnaserl, Kulleraugen und ist überhaupt schnuckelig bis in die exakt animierten Spitzen ihrer Fellhärchen: Mäuschen Pattie, Star des französischen Films "Die wilden Mäuse" (ab sechs Jahren), der ab heute im Kino läuft. Doch so süß und unschuldig Pattie wirkt, so faustdick hat es die Waise hinter ihren Öhrchen: Sie ist eine temperamentvolle, wagemutige Griechin, die in ihrer Heimat, dem Küstenstädtchen Iolkos, nur von einem träumt: Sie will eine Abenteurerin sein, mehr noch, eine