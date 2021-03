Thomas Maurer berührt mit Kabarettauftritt

"Nur so als Faustregel", meinte Maurer sarkastisch, "wenn einem mitten in einer Pandemie das Spital sagt, man darf jemanden um zehn Uhr in der Nacht in der Intensivstation besuchen – das ist kein gutes Zeichen." Er sei zu seinem übergewichtigen, lungenleidenden Vater gefahren. Am nächsten Tag war der 79-Jährige tot, berichtete Maurer, um zur bitteren Pointe auszuholen: "Zwei Tage später war dann eh in der Post die Benachrichtigung, dass er sich zur Impfung voranmelden kann."

Maurer: "Ich bin bewegt"

Seit der Ausstrahlung geht der Auftritt in den sozialen Medien viral: Allein auf Maurers Facebookseite wurde das Video 59.000 Mal aufgerufen und hunderte Male kommentiert. "Ich bin zutiefst bewegt", sagt der Kabarettist im OÖN-Gespräch, ohne näher auf Einzelheiten einzugehen. "Covid ist jetzt auch in meinem eigenen Bereich aufgeschlagen. Es hat eine persönliche Komponente bekommen." Der Auftritt habe auch eine politische Komponente, und nur deshalb habe er das persönliche Erlebnis erzählt: "Ich wollte aufzeigen, dass der Impfplan für Hochrisiko-Patienten in Österreich nach wie vor nicht ordentlich funktioniert."

Dieses Facebook-Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at