Thomas Mandel: "Bruckner war ein Miles Davis des 19. Jahrhunderts"

Die Idee, eine Bruckner-Sinfonie in die heutige Zeit zu übertragen, hatte Thomas Mandel erstmals mit 35 Jahren. "Ich bin noch heute überrascht, dass ich mich das getraut habe", erzählt der heute 58-Jährige. 2007 wurde sein "bruckner V improvised" bei den Brucknertagen in St. Florian uraufgeführt, mit jeder Menge Bauchweh: "Wir fürchteten, dass uns die Bruckner-Puristen in der Luft zerreißen." Passiert ist – nichts.