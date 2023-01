Thomas Gruber leitet jetzt auch Puls 4

Der Wiener Privatsender Puls 4 hat mit Thomas Gruber einen neuen Senderchef. Der 40-Jährige aus Puchenau bei Linz ist seit langer Zeit in der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe tätig. Die vergangenen Jahre hat er dort als ATV-Programmgeschäftsführer gearbeitet. Diese Funktion behalte er auch bei, wie die P7S1P4-Gruppe mitteilte. Gruber folgt bei Puls 4 auf ein mehrköpfiges Gremium, das nach dem Abgang von Stefanie Groiss-Horowitz mit Ende 2021 die Senderleitung übernommen hat. Puls 4-Infochefin bleibt Corinna Milborn.

"Thomas Gruber hat in den vergangenen Jahren mit ATV bewiesen, dass er ein feines Gespür für Planung und neuen Content hat", streute P7S1P4-Geschäftsführer Markus Breitenecker dem neuen Puls-4-Senderchef Rosen. Gruber sei ihm schon in der Gründungszeit von Puls 4 und über die vergangenen 17 Jahre hinweg beratend zur Seite gestanden. Der Medienmanager kündigte an: "Wir wollen den Anteil an Eigenformaten am Sender durch neue österreichische Formate und Programminnovationen weiter erhöhen und so starke Akzente im TV und am Streamer setzen." Die Sender ATV und Puls 4 gemeinsam zu leiten, eröffne "neue Möglichkeiten im Hinblick auf inhaltliche Ausrichtung, Programmierung und Content-Synergien der beiden starken Sendermarken", so Gruber.

Kontinuierlicher Aufstieg

Gruber studierte "Digitales Fernsehen & Interaktive Dienste", 2015 wurde er Programmdirektor der gesamten damaligen österreichischen Senderfamilie und zum Mitglied der Geschäftsleitung bei P7S1P4. 2017 wurde er Programmgeschäftsführer von ATV und ATV2. Seit 2020 ist Thomas Gruber auch Obmann des Vereins Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT), der TV-Reichweiten misst. Die Sendergruppe erreichte im vergangenen Jahr einen Gesamtmarktanteil von 7,4 Prozent.

