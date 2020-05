Ob man seine ewig blonde Mähne diesen Sommer inmitten der Hautevolee der Salzburger Festspiele erspähen wird, ist seit Freitag zumindest wieder denkbar. Bis 25. März war Thomas Gottschalk Mitglied von "Die Quarantäne-WG – Willkommen zuhause!" und diskutierte im gleichnamigen TV-Streaming-Format von RTL mit Günther Jauch, Oliver Pocher und Gästen die aktuelle Lage.

Heute feiert der deutsche TV-Moderator seinen 70er, das ZDF gratulierte gestern ab 22.15 Uhr mit der Liveshow "Happy Birthday, Thomas Gottschalk!". Zum Jubiläum schenkt der einstige Kapitän des TV-Showdampfers "Wetten, dass..?", der 1998 auch in Linz anlegte, sich und dem Publikum eine einmalige Wiederauflage der Show, die er, so war es zumindest vor Corona angedacht, am 7. November aus Offenburg moderieren will. Dort hatte er auch 2011 – nach 24 Jahren – durch seine letzte Sendung geführt.

Nach dem tragischen Unfall von Samuel Koch, der während der Show verunglückte und seitdem querschnittgelähmt ist, verkündete Gottschalk seinen Abgang von "Wetten, dass..?". Es liege "ein Schatten auf der Sendung", der es ihm nicht erlaube, "zur guten Laune zurückzufinden", erklärte er. Wie der Vater eines leiblichen und eines Adoptivsohns damals die laufende Unglücks-Show mit den spontan passenden Worten beendete, offenbarte eine sehr feinfühlige Seite des für seine lässige Schlagfertigkeit Bekannten.

Ex-Ministrant und Buchautor

Seine Moderatoren-Karriere begann für den 21-jährigen einstigen Ministranten und Lehramtsstudenten (Germanistik, Geschichte) als freier Mitarbeiter beim Bayrischen Rundfunk. Ebendort präsentierte er auch 2019 die Büchershow "Gottschalk liest?", die ihm weniger auf den Leib geschrieben schien als etwa seine Sendung "Na sowas!" (ZDF), die ihm 1986 eine "Goldene Kamera" einbrachte.

Aber Gottschalk schreibt auch: Seiner 2015 erschienen Autobiografie "Herbstblond" (Heyne) folgte 2019 "Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd".

2019 war ein turbulentes Jahr für den Rock’n’Roll-Fan, der den Haribo-Goldbärchen zu Werbe-Ruhm verhalf: Seine Villa in Malibu brannte ab, woraufhin sich der Oberfranke im deutschen Baden-Baden niederließ. Im März 2019 wurde die Trennung von Langzeit-Ehefrau Thea bekannt. Neu entflammt ist indessen sein Herz, für die SWR-Mitarbeiterin Karina Mroß.

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at