Theresa Palfi: "Darf Horváth nur von Österreichern gespielt werden?"

Manchmal sind es gerade vermeintliche Umwege, die ans Ziel führen. Wäre Theresa Palfi nicht Handsticker-Gesellin, wäre sie vielleicht nicht Schauspielerin geworden. „Während meiner dreijährigen Ausbildung habe ich erkannt, dass ich unbedingt etwas anderes machen will. Das Sticken ist kreativ, aber doch sehr statisch. Ich hatte so eine Sehnsucht danach, mich auszudrücken, deshalb bin ich damals in Regensburg zum Theater-Jugendclub gegangen“, erinnert sich die 37-Jährige, die früh Bühnenluft geatmet hat: „Meine Mutter ist Maskenbildnerin. Ich bin im Theater aufgewachsen.“

Klimawandel und Femizide

Nach ihrer Ausbildung am Mozarteum Salzburg und einem Engagement am Mainfranken Theater Würzburg ist das Linzer Landestheater seit 2016 die berufliche Heimat der gebürtigen Potsdamerin: „Ich fühle mich hier sehr aufgehoben“, sagt sie und schätzt „den Zusammenhalt unter Kollegen, den gemeinsamen kritischen Austausch, den vertrauensvollen Umgang miteinander. Es ist schon sehr besonders, wie das Ensemble hier zusammengewachsen ist.“

Derzeit ist Theresa Palfi in der Uraufführung „Über die Notwendigkeit, dass ein See verschwindet“ von Anna Neata zu erleben. Als Journalistin kommt sie in ein Dorf am See, dessen Pegel in der Hitze sinkt und ein düsteres Geheimnis preisgibt: „Ich finde das Stück sehr spannend, weil es Themen aufmacht, die wenig in der Dramatik vorkommen. Ich kenne noch kein Stück über Klimawandel und Femizide. Wie so oft wird die Geschichte über eine Liebesbeziehung erzählt. Dass das zwei Frauen sind, darüber hab’ ich überhaupt nicht nachgedacht. Ich war sehr erschrocken, als ich in einer Rezension gelesen habe, diese homosexuelle Liebe sei zeitgeistig und nicht nötig gewesen. Das bestätigt doch, wie nötig es ist, dass es offenbar ein Thema ist. Oder wenn es heißt, es würden schwere Themen verhandelt wie Femizide, Homosexualität und Klimawandel. Wie kann es sein, dass Homosexualität als schweres Thema bezeichnet wird?“

In „Über die Notwendigkeit, dass ein See verschwindet“ Bild: Petra Moser

Gespielt wird diesmal auf der kleineren Studiobühne, was für sie eine neue Erfahrung ist: „Das Publikum sitzt einem fast auf dem Schoß. Monologe an die Zuschauer wechseln mit Spielszenen, das hat Spaß gemacht.“

Was nicht immer so war: „Früher hatte ich große Angst vor dem Publikum. Da war es mir lieber, wenn ich die Leute nicht gesehen habe. Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert“, blickt sie zurück auf ihre Rollen in „worst case / dunkelziffer“ von Kathrin Röggla oder Elfriede Jelineks – heuer wieder aufgenommenes – Stück „Schnee Weiß“, in denen sie sich ebenfalls an die Zuseher wenden musste. „Seitdem kann ich den Austausch mit dem Publikum genießen. Ich merke auch, wenn ich selber im Publikum sitze, was diese direkte Ansprache mit einem macht und dass ich das als Zuseherin will und brauche. Daran versuche ich mich zu erinnern, wenn ich selber spiele.“ Ihre persönliche Mission auf der Bühne? „Nichts zu beschönigen, sondern den Dreck zu suchen, der uns alle angeht“, sagt Theresa Palfi. „Die Neugier“ treibt sie an. Und: „Diese Schamlosigkeit, die das Spielen innehat, finde ich wahnsinnig reizvoll und befreiend.“

Theresa Palfi ist auch Handsticker-Gesellin. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Als „grandiose, fragile Elizabeth“ in Schillers „Maria Stuart“ wurde sie nicht nur von den OÖNachrichten hoch gelobt, sondern 2020 zudem für einen „Nestroy“ nominiert. Sie werbe „mit erschütternder Ernsthaftigkeit für die Anliegen ihrer Figur“, begründete die Jury ihre Wahl. „Ich suche mir die Figuren nicht aus, sie werden mir zugeteilt. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, wenn ich sie ernst nehmen, mich ihnen verschreiben und sie vertreten will, ist, sie zu lieben. Das ist das A und O. Auch wenn sie Dinge tun, die man selber nie tun würde. Selbst wenn man es versucht, kann man oft nicht alles verstehen. Was nicht heißt, dass ich nicht einen kritischen Blick auf meine Figuren hätte.“

Aktuell spielt sie zudem die Yvette in Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“, Josephine Zillertal in der „Pension Schöller“, die Baronesse Adele von Stromberg in Nestroys „Höllenangst“ und meistert die Textlawine in Jelineks „Schnee Weiß“ über den Fall der Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg.

„Ich liebe es, einen Text mit Gedanken anzufüllen und damit in die Welt hinauszugehen, als wär’s das Eigene. Das wird es ja dann auch.“ Bis auf eines, das „ewig unerreicht bleibt“, vermutet sie – der österreichische Dialekt: „Das Verhältnis der Österreicher zu ihren Autoren ist schon sehr speziell. Ich verstehe den Sprachstolz, aber was bedeutet er in letzter Konsequenz? Darf zum Beispiel Horváth nur von Österreichern gespielt werden? Dürfen diese Texte dann überhaupt außerhalb von Österreich aufgeführt werden? Dürften sie dann noch übersetzt werden?“ Kleine Stiche in brisante Fragen.

Zu Nadel und Faden hat sie in den Lockdowns wieder gegriffen: „Beim Sticken sieht man täglich, was fertig ist. Das ist schön. Spielen ist viel abstrakter.“ In noch einer speziellen Kunst hat Theresa Palfi Erfahrung – im Bauchtanzen. „Das war als Teenager. Wo haben Sie das denn her?!“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze