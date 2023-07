Theaterzeit Freistadt: Reigen mit Rachemorden und Hochkarätern

Morgen hätte es so weit sein sollen. Doch dann legten mehrere Erkrankungen das Ensemble der Theaterzeit Freistadt lahm. Die Uraufführung von "Der verlorene Sohn" in der Messehalle von Autor, Regisseur und Co-Intendant Ulf Dückelmann musste man deshalb um eine Woche auf den 20. Juli verschieben.

"Schweren Herzens", wie Co-Intendantin Susanna Bihari sagt. Positiv betrachtet steigert die Verzögerung jedoch die Vorfreude. Denn Dückelmann hat sich zu Recht den Ruf erarbeitet, Klassiker gar nicht zimperlich anzupacken, um aus ihnen überzeitliche Themen für elaborierte Bühnenkunst zu ziehen.

Für "Der verlorene Sohn" bediente er sich an Friedrich Schillers "Die Räuber" und generell am biblischen Gleichnis des verlorenen Sohns. "Die Parabel hört dann auf, wenn der Sohn, der immer schon mehr Liebling des Vaters war, wieder heimkehrt. Wir erzählen, wie es danach weitergehen könnte."

Im Urstoff ist der zweite Sohn, der daheimblieb, jene Figur, die sich betrogen fühlt, weil der Sohn, "der in der Fremde alles versaut hat, sofort unvoreingenommen wieder in die Arme geschlossen wird". Bei Dückelmann wird daraus eine Frau, Tochter Franziska. Die Umgebung? Ein strauchelndes Unternehmen, eine angeschlagene Wirtschaft und der Liebling, der in zehn Jahren Abwesenheit zum noch ärgeren Verbrecher wurde.

Bihari verkörpert Franziska. "Sie ist der benachteiligte Part, die Frau, die in die Pflege des Vaters gedrängt wurde, die immer funktioniert hat und quasi über Nacht enterbt wurde." Hat Dückelmann eine ordentliche theatrale Sprache für die weibliche Wut Franziskas gefunden? Bihari lacht. "Sie hat ein paar heftige Rachemorde zu tätigen." Man darf also gespannt sein, auch auf das üppige literarische Programm, das die Theaterzeit 2023 mit hochkarätigen Gästen ausgebaut hat (4./5. August): Monika Helfer, Michael Köhlmeier, David Wagner (Preisträger der Leipziger Buchmesse) und ORF-Moderator Tarek Leitner sind Teil "literarischer Menüs", bereichert mit Performances und Videos.

Erstmals lädt man zu einer Volkstheaterbörse (23. Juli), die wie eine Leistungsschau mit Revuecharakter inszeniert wird, bei der sich Amateurtruppen aus Oberösterreich und Bayern präsentieren können. "Sie stehen für den Zusammenhalt der Bevölkerung, ihnen wollen wir eine Bühne geben."

Info: UA "Der verlorene Sohn": 20. Juli, Termine bis 29. Juli, gekaufte Karten für den ursprünglichen Termin (14. Juli) werden rückerstattet oder können auf eine andere Vorstellung umgebucht werden (Tel. 0660 / 6066809), www.theaterzeit.at

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller