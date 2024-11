Theaterstück "Sex in Linz": Von Peep-Shows und Poesie

In der Goethestraße entstand Österreichs erste Peep-Show.

"Ich möchte warnen: Es sind keine Schlüpfrigkeiten und keine Nacktszenen im Stück. Wir haben auch keine einseitige Sichtweise – wir wissen, dass nicht alle Sexdienstleisterinnen Opfer von Menschenhandel sind“, sagt Johannes Neuhauser. Am 16. 11. (19.30 Uhr) feiert die Realsatire des Psychotherapeuten, „Sex in Linz“, in der Tribüne Linz Premiere.