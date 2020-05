Theaterstart schon im Mai? "Der Zug ist für uns abgefahren"

Endlich eine klare Ansage: Für seine Ankündigung, dass ab 29. Mai "kleinere und mittlere Theateraufführungen" wieder erlaubt würden, erntete Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestern viel Lob. In einem Interview hatte er einen "zweiten großen Schritt" im Bereich von Kulturveranstaltungen ab diesem Tag in Aussicht gestellt. Konkreter wollte der Minister gestern auf OÖN-Anfrage aber nicht werden. Die Umsetzung sei in der Endausarbeitung und soll in den kommenden Tagen fertig werden, ließ er ausrichten. Er hoffe auf eine gute Lösung.

Doch was bedeutet diese Ankündigung für "kleinere und mittlere" Theater überhaupt? Offenbar vorerst wenig. "Für uns ist der Zug bis Herbst abgefahren", sagt Harald Gebhartl. Er leitet das Linzer Theater Phönix, eine der renommiertesten österreichischen Mittelbühnen mit Platz für 240 Personen. "Wir hatten im Frühjahr noch zwei Premieren geplant. Beide mussten wir absagen." Jetzt, noch vor dem Sommer, Proben und dann Aufführungen zu starten, sei unmöglich. "Die Hälfte der Besetzung besteht aus Gästen, die ich so schnell nicht mehr zurückholen kann." Auch Repertoire-Aufführungen gibt es daher nicht. Einzig szenische Lesungen, etwa "Rozznjogd" mit Ingrid Höller und Ferry Öllinger, seien denkbar. Doch hier stehen die nächsten Probleme an: Wie viele Besucher dürfen eigentlich zusehen? Wie groß muss der Abstand sein? Wie kommen die Gäste in das Theater und in den Saal?

Umso gespannter wartet der Theaterchef nun auf exakte Vorgaben von der Regierung. Diese hat Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) für morgen angekündigt. Dabei geht es für Gebhartl um viel: "Wir brauchen klare Vorgaben für Proben und Aufführungen bis Ende des Jahres", sagt er. "Ich muss jetzt bis Dezember planen." Auch wenn er weiß, dass es wegen des Virus jederzeit wieder zu Einschränkungen kommen kann. Seine Wünsche: Proben ohne Mundschutz und Abstandsregeln, Aufführungen mit maximal einem Meter Abstand bei den Zusehern. Dann hätten statt 240 etwa 70 Personen Platz, und das "Phönix" käme mit einem blauen Auge – nämlich einem Verlust von rund 100.000 Euro – durch die Krise.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at