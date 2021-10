Theaterpreis Nestroy: Elfriede Jelinek erhält Preis für Lebenswerk

Elfriede Jelinek, die am 20. Oktober ihren 75. Geburtstag feiert, wird bei der Nestroy-Gala am 21. November mit dem Preis für das Lebenswerk ausgezeichnet. Die Literatur-Nobelpreis-Trägerin von 2004 wird die Auszeichnung nicht persönlich, sondern per Videobotschaft entgegennehmen. Das im Schauspielhaus Wien uraufgeführte Stück "Rand" von Miroslava Svolikova wird geehrt als bestes Stück.